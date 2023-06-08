Aracın önünde sallanıyordu. Kadının korkudan dili tutuldu

İHA'nın haberine göre, olay, Mudurnu Otobüs Terminali'nin önünde meydana geldi. Elif Alemdar, 06 DUB 01 plakalı otomobilini terminalin girişinde park etti. Otomobilini park halinde bırakan Alemdar, geri döndüğünde ise gördüğü manzara karşısında neye uğradığını şaşırdı.

Aracın kaputundan sallanan yılanı gören Elif Alemdar, büyük korku yaşayarak durumu önce eşine bildirdi, sonra ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Aracın motor kısmından çalışmalara başlayan ekipler, uzun uğraşlar neticesinde yılanı bulunduğu yerden çıkarttı.

İtfaiye ekipleri, yılanı güvenli bir şekilde yakalayarak doğal yaşam alanına bıraktı. Elif Alemdar ise olayın ardından rahat bir nefes aldı.

Olayı anlatan Elif Alemdar, "Biz terminal görevlisini ziyarete gitmiştik. Kendisini bulamadık, hediyesini bıraktık ve çıktık. O an yılan arabanın önünde sallanıyordu, korktuk. Hemen itfaiyeye durumu bildirdik" diye konuştu.

Alemdar "İtfaiye görevlisi geldi ve yılanı çıkardı, sağ olsun. Yanımda arkadaşım vardı. Bir anda yılanı görünce şaşırdık. Sonra çevredekiler geldi, eşimi aradım, arkadaşımın eşi de jandarmaydı, o da geldi itfaiyecilerle birlikte epey uğraştırdık ve çıkardılar. Biraz uğraştılar ama çıkardılar" dedi.