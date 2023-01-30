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Şüpheli aracın yakıt deposundan 14 paket uyuşturucu çıktı

Şanlıurfa’da durdurulan şüpheli aracın, yakıt deposundan 14 paket halinde 13 kilo 50 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Haber Giriş: 30 Ocak 2023 Pazartesi - 16:19
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Aracın yakıt deposundan uyuşturucu çıktı

Şüpheli aracın yakıt deposundan 14 paket uyuşturucu çıktı
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İHA'nın haberine göre, Şanlıurfa’da durdurulan araçtan 14 paket halinde toplam 13 kilo 50 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, durdurdukları bir araçta arama yaptı. Yapılan aramada aracın yakıt deposuna gizlenmiş 14 paket halinde 13 kilo 50 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 1 kişi emniyete götürülürken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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