Aracına taktırdı rekor ceza yedi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Aracına taktırdı rekor ceza yedi

Güngören’de aracında çakar-siren tertibatı bulunan sürücüsü denetimde polis ekipleri tarafından yakalandı. Sürücüye 6 bin 439 TL para cezası kesildi.

İstanbul Güngören ilçesinde yapılan trafik denetimleri esnasında bir araçta çakar - siren tertibatı olduğu görülmesi üzerine araç durduruldu.

Durdurulan aracın yapılan kontrollerinde çakar tertibatı kullanmaya yönelik bir geçiş üstünlüğü veya tahsisi olmadığı belirlendi.

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Sürücüye, mevzuatta belirtilen sesli ve ışıklı cihazları mevzuatta izin verilmeyen araçlara takmak veya kullanmak suçundan toplam 6 bin 439 TL para cezası kesildi. Ayrıca usulsüz olduğu anlaşılan çakar-siren tertibatı söktürüldü.

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