Aracında ceset bulunan şarkıcı turnesini iptal etti

D4vd kendisine ait olan otomobilin içinde ceset bulunması sosyal medyada da farklı tartışmaları beraberinde getirdi.

ABD ve Avrupa turnesini iptal eden sanatçının, olayla doğrudan bağlantısı olmadığı belirtilirken yaşanan olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

D4vd olarak tanınan rapçi David Anthony Burke kendisine ait araçta ceset bulunmasının ardından ABD ve Avrupa turnesini iptal etti.



KONSERLER İÇİN İPTAL KARARI



D4vd’nin resmi web sitesinde turne tarihleri hâlâ görünse de bilet satış sayfalarında konserlerin iptal edildiği görüldü.

