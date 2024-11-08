Aracında yarı çıplak halde öldü

Kaynak: İHA
Aracında yarı çıplak halde öldü

Antalya'da park halindeki otomobilde yaşlı adam yarı çıplak halde ölü bulundu.

Muratpaşa ilçesine bağlı Yenigöl Mahallesi'nde bir iş yerinin önünde park halindeki 10 AHE 186 plakalı otomobilin içerisinde hareketsiz yarı çıplak vaziyette bir kişinin olduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

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İhbarla birlikte olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri, adının Togay Değirmenci (64) olduğu belirlenen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

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Değirmenci'nin cenazesi, olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından ölüm nedeni belirlenmek üzere otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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