Aracındaki adama çapraz ateş

Kaynak: İHA

Aksaray’da aracını park etmeye çalışan adamın bulunduğu noktaya 2 araçla 5 kişi geldi. Araçlarından inen grup adama kurşun yağdırdıktan sonra kaçtı. Ağır yaralanan adam hastaneye kaldırıldı.

Saldırı gece yarısı Divanoğlu Mahallesi Hürriyet Caddesi 4860 Sokak'ta yaşandı. 68 ACT 044 plakalı hafif ticari aracını park etmeye çalışan 56 yaşındaki M.D., 2 ayrı araçla gelen 5 kişi tarafından tüfekli saldırıya uğradı.

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Kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından tüfekle açılan ateş sonucu araç adeta hurdaya dönerken, sürücü M.D. vücuduna isabet eden saçmalarla yaralandı. Tüfek sesini duyan mahalle sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

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İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı şahsı ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırırken, yaralının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Asayiş Şubesi ekipleri olayı gerçekleştiren 5 şüphelinin peşine düştü. Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri detaylı inceleme yaparken, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tahkikat başlatıldı.

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