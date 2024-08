Aracından 1.5 ton At ve Eşek eti çıktı. Etleri kime götüreceğini açıklayınca ağızlar açık kaldı

Adana’nın Yüreğir ilçesinde polis ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları bir hafif ticari araçta yaklaşık 1.5 ton olduğu tahmin edilen at ve eşek eti ele geçirdi. Koza Mahallesi'nde devriye görevi yapan Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler, 33 ALD 632 plakalı aracı durdurduktan sonra araçta bulunan siyah poşetlerden şüphelendi. Poşetlerin içerisindeki etleri inceleyen polis, durumu Tarım İl Müdürlüğü'ne bildirdi.



Olay yerine gelen veteriner hekim, yapılan kontrolde etlerin tek tırnaklı hayvanlara ait olduğunu belirledi. Ele geçirilen etlerin at veya eşek eti olabileceği değerlendirilirken, toplam 1.5 ton et imha edilmek üzere yetkililere teslim edildi.



Aracın sürücüsü ve aynı zamanda kasap olduğunu öne süren Nurettin S., “Etler bana ait, ben kendim kestim ve akrabalarıma dağıtacaktım” şeklinde savunma yaptı. Nurettin S. hakkında ‘Bozulmuş değiştirilmiş gıda' suçundan yasal işlem başlatıldı.