Aracının bütün kapılarını açarak trafikte seyretti cezayı yedi

Düzenleme: Kaynak: DHA
Aracının bütün kapılarını açarak trafikte seyretti cezayı yedi

Beykoz’da trafikte, yüksek sesle müzik dinleyerek bütün kapıları açık halde ilerleyen sürücüye ceza yemekten kurtulamadı. Yakalandı, karakola götürüldü.

Polis bu sürücüyü affetmedi

Kapılarının dördünü birden hatta bagaj kapağını da açarak trafikte böyle terör estirdi. Görüntüler sosyal medyada yayınlanınca polislerden kaçamadı.

İstanbul Beykoz Soğuksu Mahallesi Kavacık istikametinde dört kapısı ve bagaj kapağı açık bir halde ilerleyen sürücüyü görenler, cep telefonuyla yaşananları kaydetti. Sürücü bunu zorunlu olarak değil yüksek sesle müzik dinlerken, yaptığı anlaşıldı.

Görüntüler sosyal medyada paylaşılınca, plakalı belli olan aracıp peşine Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri düştü. Aracın, sürücüsü M.C.A. olduğunu tespit edilerek, yakaladı. Sürücüye, trafik düzenini ilgilendiren yönetmeliklerden emniyet kemerine, ses kirliliği oluşturmaya kadar bir çok maddeden ceze kesildi.

Sürücü M.C.A., işlemlerin ardından "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmek" suçundan adli makamlara sevk edildi.

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