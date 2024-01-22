Aracınızı satarken merdiven altı işletmelerin kurbanı olmayın

Haber: Ercan Karaca

﻿İkinci el araç pazarında son yıllarda görülen hareketlilik sebebiyle oto ekspertiz noktalarında ciddi bir artış söz konusu oluyor. Durum böyle olunca büyümeyle birlikte kurumsal olmayan standart dışı işletmeler de çoğalmaya başlıyor. Bu tür işletmelerin çıkardığı yanlış sonuçların oluşturduğu maddi kayıplar dışında ekspertiz uygulamalarında izlenen çağdışı yöntemler de araçlara büyük zararlar verebiliyor.

Sektördeki yanlış uygulamalara karşı araç sahiplerini Pilot Garage Genel Koordinatörü Cihan Emre uyardı.

Emre, “Boya ölçüm makineleri kalitesiz olan bazı işletmeler, boya kontrolü için madeni para, falçata gibi nesneleri kullanıyorlar. Karoserdeki kapı, çamurluk, kaput, bagaj kapağı, tavan gibi parçalar dışında şaside yapılan bu işlemler dönüşü olmayan hasarlara yol açarak sessiz sedasız satmayı düşündüğünüz araçta 100 bin TL’den fazla hasara yol açıyor.” dedi.

FİTİLLER VE TRİMLER HASAR GÖRÜRSE ÇIKACAK FATURA NE KADAR OLUYOR

Boya ve hava yastığı kontrollerinin özel bir uzmanlık gerektirdiğinin altını çizen Emre, “Boya kontrolü esnasında aracın fitilleri hassas biçimde ayrılmazsa fitiller yırtılıp, kopuyorlar. Hava yastığı kontrollerinde de trimlerin tırnakları kırılıyor. Özellikle lüks segmentteki araçlarda küçücük bir parça bile 20 bin TL ve tamiri mümkün olmuyor. Kurumsal olmadığını düşündüğünüz bir yere aracınızı emanet etmeyin.” ifadelerini kullandı.