Araçlar kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

Sakarya’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Araçlar kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

Feci kaza, gece saatlerinde D-100 Karayolu Gebeş Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mudurnu Köprüsü’ndeki çalışmalar sebebi ile ulaşımın gidiş-geliş olarak sağlandığı bölgede S.Y. idaresindeki 54 HH 777 plakalı Volkswagen marka cip ile U.K. idaresindeki 54 HT 834 plakalı Kia marka otomobil kafa kafaya çarpıştı.

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Çarpışmanın etkisi ile bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü U.K., araçta yolcu olarak bulunan ve 7 aylık hamile olduğu öğrenilen S.K., A.K. ile isimleri öğrenilemeyen iki kişi ve cipin sürücüsü S.Y. yaralandı.

Toplamda 6 kişinin yaralandığı kaza bölgesine ulaşan itfaiye ekipleri, araçlarda sıkışan yaralıları çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

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