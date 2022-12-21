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Çeyrek depodan az benzin kullanmayın

Sürekli çeyrek deponun altında araba kullanmak araca zarar veriyor. İşte detaylar…

Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba - 10:01
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Araçlarda çeyrek deponun altında yakıt kullanılmaması öneriliyor. Yakıt pompasının ömrü azalır

Çeyrek depodan az benzin kullanmayın
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Yakıta gelen zamlardan sonra benzin kullanımları da azaldı. Eğer arabanızın yakıtını sürekli olarak çeyrek deponun altında kullanıyorsanız yakıt pompasına ve hatta motora bile zarar verme ihtimaliniz bulunuyor.

Aldığınız yakıt, yakıt pompası tarafından motora gönderilir ve silindirlerde bu yakıt yakılarak araç için enerji elde edilir. Bu noktada normal olarak yakıt pompasının çok önemli bir görevi var. Aracınızın motoruna giden yakıt, bu pompa aracılığıyla gidiyor ve bu pompanın serin kalması gerekiyor.

“ÇEYREK DEPONUN ALTINDA YAKIT KULLANILMAMASI”

Pompanın benzin tarafından soğutulmasına gerek yok, ancak o araçlarda da çeyrek deponun altında yakıt kullanılmaması öneriliyor. Araçlarımızın motoru en ufak bir hatayı bile kabul etmeyecek bir prensiple çalışıyor. Örneğin içerisine koyduğunuz yağ, az veya çok olursa motora zarar verebilirsiniz. Bu örnekteki gibi aracınızın yakıt deposundan gelecek bir tortu da binlerce TL'lik motor masrafıyla karşılaşmanıza neden olabilir.

AZ YAKITLA POMPA ZORLANIR

Özellikle modern araçlarda yakıt pompası motorun yanında yer alır ve bu pompayı soğutma görevi benzinde olur. Eğer aracınızın yakıt deposunda az bir yakıt kaldıysa pompa bu az yakıtla birlikte daha fazla zorlanır ve ısı üreten havayı da çekmeye başlar. Bu durum yakıt pompasının ömrünün önemli ölçüde azalmasına ve daha ileri seviyelerde bozulmasına neden olur.

 

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