Araçların depolarını alev alev yakacak haber. Tarih belli oldu

Dünya Gazetesi'nden Emre Ergül'ün haberine göre, Amerika ve İngiltere Kızıldeniz'de Husilerin gemilere saldırmasının ardından, Sanaa'yı vurdu. İşte bu durum senaryoları da beraberinde getirdi. İsrail-Filistin savaşı Ortadoğu'ya yayılacak mı senaryoları konuşulmaya başlandı.

ABD ve İngiltere'nin “küresel deniz ticaretini güvence altına alma” gerekçesiyle Başkent Sanaa'da 16 bölgedeki 60 hedefi füzelerle vurdu. İşte bu operasyon anında petrol piyasalarını etkiledi. 77 dolar civarına gerileyen Brent petrol bir anda yüzde 4 artış gösterdi ve 80 doları aştı.

Uzun zamandır 80 dolar altındaki bir seviyeden işlem gören Brent petrolün ardından Batı Teksas türü WTI petrol de ibresini yukarı çevirdi. Operasyonda 5 kişinin öldüğünü açıklayan Husilerin intikam yemini etmesiyle birlikte ABD ve İngiltere'nin İran ve Hizbullah'a gözdağı vermesini petroldeki seyri etkiliyebileceği görüşü ağır bastı.

Bölgede bu gelişmeler yaşanırken, SEB emtia analisti Bjarne Schieldrop, Financial Times'a verdiği demeç petrol fiyatlarına ışık tuttu.

Petrol piyasasındaki korkunun bölgenin öngörülemeyen bir yükseliş yolunda olduğunu belirten Schieldrop petrol arzının sonunda gerçekten kaybolacağını söyledi.

Küresel petrol piyasasının nabzını tutan Oilprice.com'da yayımlanan bir makalede ise öngörülen rakamlar korkutan cinstendi. Ortadoğu’da gerginliğin arttığı bu dönemde yatırımcıların 110 dolarlık petrol üzerine spekülasyon yapıldığı iddia edildi. Petrol tüccarların Nisan başında petrolün 30 dolar artıp, 110 dolar seviyelerine çıkacağını iddialarında bulundular.

Yaşanan gelişmelerin ardından bazı spekülatörlerin, Ortadoğu'daki çatışmalar üzerine bahis oynadıkları öne sürüldü. Bu iddia üzerine yapılan yorumlar ise Petrol tüccarları nisan ayı için varil başına 110 dolara ulaşacağını dair bahise girerek, berent petrolde alım opsiyonu spreadlerini satın alıyorlar diye yorumlandı. 2024 petrol tahmininde ise Batı Teksas türü WTI ham petrolün varil fiyatının 80 dolar altında kalacağı öngörülmüştü.