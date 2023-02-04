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Akaryakıt piyasalarını sarsacak adım yarın atılıyor. Araçların deposunu doldurun

AB ülkeleri, 5 Aralık'ta yürürlüğe giren Rusya'dan deniz yoluyla ham petrol ithalatına yönelik ambargonun bir benzerini Rus rafineri petrol ürünlerine de uygulamaya hazırlanıyor. Aynı gün, AB ve G7 ülkelerinin tavan fiyat uygulaması da devreye girecek.

Haber Giriş: 4 Şubat 2023 Cumartesi - 19:05
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Araçların deposunu doldurun. Akaryakıt piyasalarını sarsacak adım atılacak

Akaryakıt piyasalarını sarsacak adım yarın atılıyor. Araçların deposunu doldurun
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Rus petrol ürünlerine yönelik ambargonun yarın yürürlüğe girmesi beklenirken, yaptırımların çok sarsıcı bir etki yaratması bekleniyor. Petrol piyasalarında yarınki karar sonrasında fiyatların 20 dolara kadar artabileceği öngörülüyor. 

Cuma günü anlaşmaya varılan ve Moskova'nın gelir akışı üzerindeki baskıyı daha da artırmayı amaçlayan bu uygulama kapsamında, dizel gibi birinci sınıf Rus petrol ürünlerine varil başına 100 dolar, fuel oil (sıvı yakıt) gibi ürünlere de varil başına 45 dolar tavan fiyat uygulanacak.

"DAHA DERİN BİR ETKİ YARATACAK"

Bu tavan fiyat uygulaması devreye girdiğinde, Batılı sigorta ve nakliye şirketleri, bu sınırda veya sınırın altında satın alınmadıkça Rus petrol ürünlerini sigorta kapsamına alamayacak ve dolayısıyla bu ürünlerin taşıması engellenecek.

Energy Intelligence Group Petrol Piyasaları Ekonomisti Julien Mathonniere, Rus ham petrolünün varil başına 60 doların altında satıldığını ancak bunun tavan fiyat uygulamasından değil piyasa koşullarından kaynaklandığını söyledi.

Mathonniere, yarın yürürlüğe girecek Rus petrol ürünlerine yönelik ambargo ve tavan fiyat uygulamasının, 5 Aralık'ta devreye alınan Rus ham petrolüne yönelik yaptırımlardan daha derin bir etki yaratacağına ancak bunun hemen gerçekleşmeyebileceğine dikkati çekti.

“VARİL BAŞINA 10-20 DOLAR ARTABİLİR”

Yaptırımların küresel petrol fiyatlarına etkisine de değinen Mathonniere, fiyatlarda artış gözlenirse bunun nedeninin Avrupa'daki yetersiz dizel arzı olacağını söyledi.

Mathonniere, petrol fiyatlarında varil başına 10-20 dolarlık bir artışa işaret ederek, “Bu da dikkatleri OPEC+ grubuna çevirecek.

Gelecek 3-6 ay içinde varil başına 90-100 dolardan geri dönüş bekliyoruz, ancak 2022'ye kıyasla çok daha düşük bir tavan fiyatla. OPEC+ grubu, özellikle büyük miktarlarda Rus petrolü piyasadan çekilirse, fiyatları düşürmeye ve oynaklığı dizginlemeye çalışabilir." değerlendirmesine bulundu.

"EN ÇOK DİZEL PAZARINI ETKİLEYECEK"

İngiltere Merkezli Danışmanlık Şirketi Crystol Energy Üst Yöneticisi Carole Nakhle, yaptırımların, ancak Rusya’nın bu ürünlerden elde ettiği geliri "baltaladığı" ve ekonomik büyümesini negatif yönlü etkilediği durumda başarılı sayılabileceğini söyledi.

Nakhle, Uluslararası Para Fonu’nun Rus ekonomisine yönelik büyüme beklentisini yukarı yönlü revize ettiğini anımsatarak, bu istenmeyen sonucun önüne geçebilmek için petrol fiyatlarında ani artışlara sebep olacak adımlardan uzak durulması gerektiğini belirtti.

Yeni yaptırım uygulamasının muhtemel etkilerini şimdiden tahmin etmenin güç olduğuna ancak ham petrol ve petrol ürünleri ticaretinin doğası gereği negatif etkilerinin görüleceğine dikkati çeken Nakhle, "Yine de bu yaptırımlar en çok dizel pazarını etkileyecek. Dizel olmadan bazı ekonomilerin işlevini sürdürmesi olanaksız." değerlendirmesinde bulundu.

Nakhle, Rusya’nın karşı adım olarak yaptırıma taraf olan ülkelere petrol ve petrol ürünleri ihracatını yasaklamasının petrol fiyatlarına olası etkisinin arzın diğer alıcılara yönlendirilip yönlendirilmediğine bağlı olduğunu kaydetti.

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adem
4.02.2023 19:28
dünyada hiçbir ülke rusya'ya amborgo yapacak kapasiteleri yok,rusya istese bütün avrupa ülkelerinin hepsini esir alır,rusya çin japonya hindistan ve siyonist nato ülkeleri müslümanlarla oyun oynuyorla  
 
adem
4.02.2023 19:25
avrupa devletleri geçen sene arapların ekonomisini tehdit ettiler bu senede TC'nin ekonomisini tehdit ediyorlar,rusya'ya gözdağı vermelerinin asıl sebebi türk ekonomisini baltalamak içindir  
 
adem
4.02.2023 19:22
geçen sene petrolün varil başına 1 dolarlara kadar düşüemüşlerdi,avrupa şeytanları bundan yararlanarak depolarını doldurup arap ülkelerinin ekonomisine bayağı kötü etkilemiş olabilirler  
 
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