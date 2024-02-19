Araçların plakalarını çalan şahıs gözaltına alındı

Kaynak: İHA
Araçların plakalarını çalan şahıs gözaltına alındı
Kağıthane’de park etmiş halde bulunan araçların plakalarını çalan hırsız, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü birimleri, 6 Şubat’ta çeşitli saatlerde Kağıthane Yeşilce Mahallesi’nde araçların plakalarının çalındığını tespit etmesi üzerine arama başlattı. Yapılan aramalarda, olay yeri ve civarında bulunan güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin sokaklara park eden araçların plakalarını farklı aletler kullanarak söktükten sonra olay yerinden kaçtığını belirledi. Kimliği tespit edilen E.K., 17 Şubat’ta Çeliktepe Mahallesi’nde yakalanarak gözaltına alındı.

Hırsızın üstünü arayan polis ekipleri hırsızın üstünde iki plaka ve 1 tornavida buldu. Benzer ve çeşitli suçlardan birçok suç kaydı olduğu tespit edilen şüpheli emniyette yapılan işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca plaka hırsızının, araçların yanına motosiklet ile gelerek farklı aparatlarla araçların plakalarını çıkardığı ve olay yerinden motosikletle uzaklaştığı görülüyor.

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