Araçların üzerine çamur yağdı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarıları sonrasında Türkiye, Kuzey Afrika’dan taşınan çöl tozunun etkisi altına girdi.

Sahra Çölü üzerinden gelen bu toz, Sakarya’da park halindeki otomobilleri çamur şeklinde kapladı.

Tuncay Kılıç adlı bir vatandaş, “Arabamızı temizliyoruz. Park halindeki çoğu araç bu şekilde, iki gündür aynı durumla karşı karşıyayız” dedi.

Bu olağandışı hava olayı, Sakarya sakinlerini şaşırttı ve araç sahiplerini temizlik konusunda meşgul etti. Çamur kaplı araçlar, ilginç bir manzara oluşturdu.