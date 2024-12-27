Araçta tartıştığı arkadaşını bıçakla öldürdü

Olay, saat 22.30 sularında Geçit Mahallesi 331. Sokak’ta meydana geldi. Aktarılan bilgilere göre, hafif ticari araç içerisinde A.S. ile Yusuf Zorlo arasında bilinmeyen sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.S., üzerinde taşığı bıçakla Yusuf Zorlo'yu yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. A.S. olay yerine gelen polis ekiplerine teslim olurken, yapılan kontrolde ise Yusuf Zorlo'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Zorlo'nun cansız bedeni olay yerindeki incelemenin sonrasında Bursa Adli Tıp Kurumu’nun morguna, gözaltına alınan A.S. ise polis merkezine götürüldü.