Araçta yüksek müzik sesi tartışması kanlı bitti! Dilara hayatını kaybetti

Zonguldak’ta S.S, isimli kişi, otomobil içerisinde yüksek sesle müzik dinleyen F.B, ve Dilara Yıldırım’ı bıçakla yaraladı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Dilara, hayatını kaybetti. F.B’nin tedavisi ise devam ediyor.

Alınan bilgiye göre, Çarşı Mahallesi'nde F.B. (22) ve Dilara Yıldırım. (24) araç içerisinde yüksek sesle müzik dinledikleri sırada durumdan rahatsız olup tepki gösteren S.S. (33) ile aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.S. evinden aldığı bıçakla F.B. ve Dilara Y'yi yaraladı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince Gökçebey Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Dilara Y, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çaycuma Devlet Hastanesine sevk edilen F.B'nin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Gözaltına alınan şüpheli S.S'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

