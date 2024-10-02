Aradığı aşkı yeşil sahalarda buldu! Ünlü oyuncu Melisa Döngel gönlünü bakın kime kaptırdı

Düzenleme: Hande Karacan
Aradığı aşkı yeşil sahalarda buldu! Ünlü oyuncu Melisa Döngel gönlünü bakın kime kaptırdı

Bir süre rapçi Sefo ile adı aşk haberlerine karışan güzel oyuncu Melisa Döngel, gönlünü bakın hangi ünlü futbolcuya kaptırdı.

Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Melisa Döngel’in yeni sevgilisi bakın kim çıktı.

"Sen Çal Kapımı", "Aşk Mantık İntikam" ve "Kirli Sepeti" gibi birbirinden başarılı dizide yer alan ünlü oyuncu aradığı aşkı yeşil sahalarda buldu.

25 yaşındaki ünlü oyuncu Melisa Döngel, 23 yaşındaki futbolcu Kerem Atakan Kesgin ile yeni bir aşka yelken açtı.

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SEVGİLİSİNE KALPLİ BALON ALDI

Sevgilisine kalpli balon alan futbolcu, Döngel'in balonla poz verdiği fotoğrafı da Instagram'ın hikaye bölümünden paylaştı.

KEREM ATAKAN KESGİN KİMDİR?

2000 tarihinde Tokat'ın Turhal şehrinde dünyaya gelen Kerem Atakan Kesgin, Futbola 2011’de Turhal Gençlerbirliği’nde başladı. Eski Bucasporlu futbolcu Hüseyin Nazlı vasıtasıyla 2013 yılında Bucaspor altyapısına transfer oldu.

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PROFESYONEL OLDU

4 Nisan 2017 tarihinde altyapısından yetiştiği Bucaspor’la iki yıllık sözleşme imzalayarak profesyonel oldu. 31 Ocak 2018 tarihinde Göztepe’ye transfer oldu.

2015’te başlayan millî takım kariyerinde Türkiye U-15, Türkiye U-16, Türkiye U-17 millî takımlarında forma giydi. Türkiye U-17 millî takımıyla 2017 yılında Hırvatistan’da düzenlenen U17 Avrupa Şampiyonası’nda yarı final oynadı. Halen Türkiye U-19 millî takımında forma giymekte.

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MELİSA DÖNGEL KİMDİR?

İstanbul'da dünyaya gelen Melisa Döngel,anne tarafından Rus asıllı ve Rusya vatandaşlığına sahip. Ancak annesiyle büyümediği için Rusçayı iyi bilmiyor.

İlk oyunculuk deneyimini, 2016'da Hangimiz Sevmedik adlı dizide yaptı.

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Ayrıca bir döneme damgasını vuran en uzun soluklu dizi olan Arka Sokaklar’da "Nil" karakterini canlandırdı.

Sen Çal Kapımı, Sadakatsiz ,Aşk Mantık İntikam, Prestij Meselesi adlı sinemada rol aldı. Son olarak Kirli Sepeti dizisinde oynadı.

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