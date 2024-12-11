Aydın'da bir genç ailesi ile yaşadığı evi yaktı

Kaynak: İHA
Aydın'da bir genç ailesi ile yaşadığı evi yaktı

Aydın’ın Efeler ilçesinde bir genç, ailesiyle birlikte yaşadığı evi yakıp olay yerinden kaçarken, çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi.

Olay, Terziler Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Oktay G, annesi E.A.G ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı.

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Sinirlenen genç, ailesiyle birlikte yaşadığı evi yakarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri alevlere müdahale edip yangını söndürdü. Can kaybının yaşanmadığı yangında, ev kullanılmaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatan jandarma, kaçan genci yakalamak için çalışma başlattı.

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