Markette bu markayı gördüğünüzde sakın almayın. Bakanlık ifşa etti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Markette bu markayı gördüğünüzde sakın almayın. Bakanlık ifşa etti

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın"'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesine bu kez 'sucuk' girdi

Vatandaşı, sağlığı ile oynayan köfteye domuz eti, sucuğa, kıymaya at ve geyik eti ekleyenler, çiğ adanaya kalp koyanlarla dolu listeye yenileri eklendi. Bu defa listede 'sucuk' var.

MEKANİK AYRILMIŞ KANATLI ETİ TESPİTİ

Bakanlık 'HAMBALOĞLU' markasını ifşa etti. Markanın vatandaşlara sattığı "Isıl İşlem Görmüş Piliç sucuk" ürününde "Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti" tespit edildi.

2013 YILINDA YASAKLANMIŞTI

Sucuk, salam ve sosiste kırmızı-beyaz et karışımı Avrupa Birliği’ne uyum çerçevesinde hazırlanan "Türk Gıda Kodeksi Et ve Et ürünleri Tebliği"ne uyum sürecinde 2013 yılında yasaklanmıştı.

Öte yandan, yetkililer vatandaşları halk sağlığı için, şüpheli gıdaların tespiti halinde, ALO 174 hattını arayarak ihbarda bulunmaları konusunda sık sık uyarıyor.

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