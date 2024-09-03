Aralarından su sızmayan sevimli kedi ve köpek şaşırttı

Elazığ’ın Abdullahpaşa Mahallesi’nde faaliyet gösteren ve bölgenin tek pet kuaförü olan işletmede, kedi ile köpeğin dostluğu görenleri hayretler içinde bırakıyor. Evcil hayvanların günlük bakım, banyo, tıraş ve fön işlemlerinin yapıldığı bu işletmede, kedinin ve köpeğin birlikte oyun oynadığı anlar, ziyaretçilere renkli ve sevimli anlar yaşatıyor.

İkili arasında zamanla gelişen bu bağ, gelen müşteriler ve çevrede yaşayan vatandaşlar tarafından ilgiyle izleniyor. Canpolat, “Onları küçük yaşlarda bir araya getirdik, zamanla kaynaştılar ve şimdi ayrılmaz birer dost oldular” sözleriyle, bu sıcak dostluğu anlattı.