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İstanbul'daki yağış Tuzla'da köpüğe dönüştü

Megakent'te gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren yağış sabah saatlerine kadar aralıksız sürerken Tuzla’da bazı yollar köpükle kaplandı.

Haber Giriş: 28 Mart 2023 Salı - 18:24
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Aralıksız süren yağış Tuzlada yolların köpükle kaplanmasına neden oldu

İstanbul'daki yağış Tuzla'da köpüğe dönüştü
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(İHA) Türkiye'de hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altına düşüyor. Bahar mevsimine geçerken kentleri soğuk ve rüzgarlı hava etkisi altına aldı. Yurdun belli bölümlerinde kar yağışı beklenirken büyük bölümde yağmur etkili olacak.

İstanbul'da da yağmur gece saatlerinde başladı. Gece saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan yağmur, sabaha kadar aralıklarla devam etti.

Yağmur nedeniyle yollarda oluşan su birikintileri sürücülere zor anlar yaşattı.

KÖPÜK YER YER FOKURDADI

Yağan yağmurla birlikte Anadolu Yakası ilçelerinden Tuzla’da Orta Mahallesi Kınalıkar Sokak ve çevresi köpük ile kaplandı.

Köpüğün kaynağı bilinmezken, köpüğün yer yer fokurdadığı görüldü.

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