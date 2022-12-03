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Aralıkta Antalya'da denize girdiler. Hayat parası değerli olana güzel.

Gazeteci Özkan Altıntaş, aralık ayında denize girdi. Altıntaş'ın yayınladığı görüntüler "Hayat parası değerli olana güzel" dedirtti.

Haber Giriş: 3 Aralık 2022 Cumartesi - 20:05
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Aralıkta Antalya'da denize girdiler. Hayat parası değerli olana güzel. Özkan Altıntaş da fırsatı kaçırmadı

Aralıkta Antalya'da denize girdiler. Hayat parası değerli olana güzel.
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Turizm gazetecilerinden Özkan Altıntaş Antalya'da aralık ayında denize girdi. Antalya'da Rus, Ukraynalılar başta olmak üzere birçok kişinin de halen denize giriyor olması dikkat çekti.

Beraberindeki arkadaşlarıyla Antalya'nın denizinin keyfini çıkaran duayen gazeteci, "Aralığın 3'ü. Aralık ayında böyle denize girmek her baba yiğidin harcı değil diyorlar ama pek öyle değil" dedi.

Altıntaş, "Aralık ayında denize girmek... Türkiye işte böyle güzel bir ülke" dedi.

Altıntaş ayrıca, Antalya'da halen denize giren Rus ve Ukraynalıların olduğunu da açıklayarak, "Öbür tarafta savaşıyorlar ama burada yan yanalar. Bu da güzel bir şey aslında" dedi.

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