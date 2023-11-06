Aranan 47 şahıs tutuklandı

Kahramanmaraş’ta çeşitli suçlardan aranması bulunan 140 şahıstan 47’si tutuklandı.

KAYNAK: İHA
Aranan 47 şahıs tutuklandı

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğünce il genelinde 30 Ekim ila 6 Kasım 2023 tarihleri arasında icra edilen operasyonel faaliyetlerde, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirildi.

Çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 92 şahıs, uyuşturucu madde ticareti yapan 8 şahıs, ikamet ve işyerlerinde hırsızlık olaylarına karışan 40 şahıs olmak üzere toplam 140 kişi yakalanarak adliyeye sevk edildi. Sevk edilen 47 şahıs mahkemece tutuklandı. Bu çalışmalar esnasında 236,34 gram metamfetamin, 5 bin 923 adet sentetik ecza ve 9 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Aynı zamanda trafik ekiplerinde trafik güvenliğini olumsuz etkileyen ve gürültü kirliliğine sebep olan 240 araca yüksek sesle müzik dinlemekten, 107 araca ise abartı egzozdan işlem yapıldı.

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