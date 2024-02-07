Aranan 5 şahıs kıskıvrak yakalandı

Bingöl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu aranan 4 şahıs yakalandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ''1 adet av tüfeği ve 1 adet tabanca ele geçirildi, 179 bin idari para cezası yazıldı. Ayrıca 23 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olan 1 şahıs, 6 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası olan 1 şahıs, çeşitli suçlardan aranma kaydı olan 3 şahıs olmak üzere toplamda 5 aranan şahıs yakalanmıştır” denildi.

Öte yandan gasp olayında 3, Karşıyaka Mahallesi’nde hırsızlığa teşebbüs suçundan 1 olmak üzere toplamda 4 şahsın da yakalandığı açıklandı.