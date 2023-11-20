Aranan 52 şahıs kıskıvrak yakalandı

Aydın Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde çeşitli suçlardan aranan 52 şahıs kıskıvrak yakalandı.

KAYNAK: İHA
Aranan 52 şahıs kıskıvrak yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı halkın huzur ve güvenini sağlamak için sorumluluk alanında bulunan bölgelerde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Jandarma ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik 13-19 Kasım 2023 tarihleri arasında icra edilen faaliyette; 1 şahıs 'uyuşturucu ticareti' suçundan 15 yıl, 1 şahıs 'hırsızlık' suçundan 9 yıl 2 ay, 1 şahıs 'uyuşturucu ticareti' suçundan 8 yıl 4 ay, 1 şahıs 'bir yabancıyı ülkeye sokan ve ülkede kalmasına imkan sağlama' suçundan 6 yıl 4 ay hapis cezası olmak üzere toplam 52 şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

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