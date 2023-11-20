Aranan 52 şahıs kıskıvrak yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı halkın huzur ve güvenini sağlamak için sorumluluk alanında bulunan bölgelerde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Jandarma ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik 13-19 Kasım 2023 tarihleri arasında icra edilen faaliyette; 1 şahıs 'uyuşturucu ticareti' suçundan 15 yıl, 1 şahıs 'hırsızlık' suçundan 9 yıl 2 ay, 1 şahıs 'uyuşturucu ticareti' suçundan 8 yıl 4 ay, 1 şahıs 'bir yabancıyı ülkeye sokan ve ülkede kalmasına imkan sağlama' suçundan 6 yıl 4 ay hapis cezası olmak üzere toplam 52 şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edildi.