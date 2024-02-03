Aranan 59 şahıs Manisa'da yakalandı

2-3 Şubat tarihleri arasında 24 saat süreyle, Manisa merkez ve ilçelerinde haklarında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik uygulamalar gerçekleştirildi.

59 ŞAHIS YAKALANDI

Yapılan uygulamalarda hırsızlık suçlarından aranan 12 kişi olmak üzere, dolandırıcılık, bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık, kasten yaralama, silahla tehdit, uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama, trafik güvenliğini tehlikeye sokma, kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği, çocuğun cinsel istismarı, gibi suçlardan aranan toplam 59 şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı. Polis merkezine götürülen şüpheli şahıslar hakkında adli işlemlere başlandı.