Aranan adamın ölüsü bulundu

Kaynak: İHA
Aranan adamın ölüsü bulundu

Aksaray'da otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden şahsın kayıp olarak aranan 72 yaşındaki Sait Sertkaya olduğu belirlendi.

Korkunç kaza Aksaray-Ankara Kara yolunun 18. kilometresinde meydana geldi. Ankara'dan Aksaray istikametine seyreden Yüksel C. (51) idaresindeki 68 BS 013 plakalı otomobil karayolunda yaya olarak seyreden kimliği belirlenemeyen bir kişiye çarptı.

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Kazada hayatını kaybeden ve ilk etapta kimliği belirlenemeyen şahsın, birkaç gündür kayıp olarak aranan ve Cumhuriyet Mahallesi TOKİ 7. Etapta ikamet eden epilepsi hastası Sait Sertkaya (72) olduğu tespit edildi.

Araç sürücüsünün gözaltına alındığı kazayla ilgili Sertkaya'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

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