Aranan şahıs ailesini rehin aldı, özel harekat kurtardı

Kaynak: İHA
Aranan şahıs ailesini rehin aldı, özel harekat kurtardı
Kayseri Melikgazi’de hakkında arama kararı bulunan şahıs, teslim olmamak için eşi, çocuğu ve kayınvalidesini rehin aldı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iddiaya göre, 'kasten yaralama' suçundan aranan V.U., polise teslim olmamak için Kocatepe Mahallesi’ndeki evinde bulunan eşi, çocuğu ve kayınvalidesini rehin aldı.

Uzun süren ikna çalışmalarına rağmen V.U. teslim olmadı.

Durum üzerine bölgeye özel harekat polisleri, sağlık ve itfaiye ekipleri de sevk edildi.

Çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken özel harekat polisleri de eve operasyon düzenledi. Eve giren ekipler, V.U.'yu gözaltına aldı.

Evde bulunanlara ise sağlık ekiplerince ilk müdahale yapıldı.

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