Aranıyordu cesedi topraktan çıktı

Kaynak: İHA

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde toprağa gömülü erkek cesedi bulundu. Yapılan incelemede cesedin 13 gündür kayıp olan 3 çocuk babası bir şahsa ait olduğu belirlendi.

Akçakale ilçesi Kepezli Mahallesi'nde vücudunun yarısı toprağa gömül halde, diğer yarısı da yaban hayvanları tarafından parçalanmış bir ceset gören vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

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Olay yerine giden jandarma ekipleri, toprağı kazıp cesedi çıkarttı. Yapılan incelemenin ardından morga kaldırılan cesedin kırsal Cevher Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk babası 26 yaşındaki Kadir Tabazığ'a ait olduğu belirlendi.

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Ekipler, 13 gündür kayıp olan şahsın kim ya da kimler tarafından öldürülerek gömüldüğünü belirlemek için çalışma başlattı.

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