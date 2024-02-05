Aranma kararı olan 20 kişi yakalandı

Kaynak: İHA
Aranma kararı olan 20 kişi yakalandı
Karabük’te polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda haklarında aranma kararı olan 20 kişi yakalandı.

Bölgeden aktarılan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği personelleri tarafından il genelinde 23 Ocak-2 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen saha operasyonlarında, haklarında çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 20 şahıs yakalandı.

Operasyon sonucunda yakalanan şahıslardan 12'si serbest bırakılırken, 5-10 yıl arası aranması olan 1 şahıs, 3-5 yıl arası aranması olan 2 şahıs, 3 yıl arası aranması olan 5 şahıs olmak üzere toplamda 8 şahsa haklarında tutuklama kararının çıkmasının ardından Karabük T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Ayrıca, 2-3 Şubat tarihleri arasında Karabük il genelinde gerçekleştirilen hırsızlık suçlarından olmak üzere aranan tüm şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik olarak yapılan operasyonda önceden belirlenen adreslerde yapılan operasyonda 5 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslar çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.

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