Aranma kararı olan 20 kişi yakalandı

Bölgeden aktarılan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği personelleri tarafından il genelinde 23 Ocak-2 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen saha operasyonlarında, haklarında çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 20 şahıs yakalandı.

Operasyon sonucunda yakalanan şahıslardan 12'si serbest bırakılırken, 5-10 yıl arası aranması olan 1 şahıs, 3-5 yıl arası aranması olan 2 şahıs, 3 yıl arası aranması olan 5 şahıs olmak üzere toplamda 8 şahsa haklarında tutuklama kararının çıkmasının ardından Karabük T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Ayrıca, 2-3 Şubat tarihleri arasında Karabük il genelinde gerçekleştirilen hırsızlık suçlarından olmak üzere aranan tüm şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik olarak yapılan operasyonda önceden belirlenen adreslerde yapılan operasyonda 5 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslar çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.