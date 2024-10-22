Arap Birliği Gazze'deki soykırımı görüşmek üzere acil toplanacak

Düzenleme: Kaynak: AA
Arap Birliği Gazze'deki soykırımı görüşmek üzere acil toplanacak

Arap Birliği, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nde Filistin halkına karşı işlediği soykırımın durdurulması için bugün daimi temsilciler düzeyinde acil bir toplantı düzenleyeceğini duyurdu.

Filistin’in çağrısı üzerine Arap Birliği, daimi temsilciler düzeyinde acil toplanma kararı aldı.

Arap Birliği’nden yapılan yazılı açıklamada, daimi temsilcilerin Gazze’deki Filistin halkına yönelik işlenen soykırım ve zorla yerinden etme suçlarının durdurulması için uluslararası ve Arap ülkeleri düzeyinde yapılabilecekleri görüşmek üzere bugün Mısır’ın başkenti Kahire’de toplanacağı belirtildi.

Filistin’in Arap Birliği Daimi Temsilcisi Muhenned el-Akluk, İsrail’in özellikle kuzeyde olmak üzere Gazze genelinde işlediği yıkım, halkı zorla yerinden etme ve aç bırakma suçlarının görüşülmesi için Arap Birliği’ni toplantıya çağırmıştı. Akluk, Arap Birliği’nin, İsrail’in işlediği ve tarihte benzeri görülmemiş bu suçlar karşısında tarihi sorumluluğunu üstlenmesi gerektiğini ifade etti.

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