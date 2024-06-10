Arap turistlerin Türkiye'deki yeni rotası belli oldu. Jet sosyete isyan edecek

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Arap turistlerin Türkiye'deki yeni rotası belli oldu. Jet sosyete isyan edecek

Avrupa’nın en büyük tur acentelerinden Alman FTI’ın iflasının ardından Bodrum’da oluşan 10 milyon euro üzerinde turizm kaybını Arap turistler karşılayacağı ortaya çıktı.

Bodrum, Türkiye'nin önde gelen gözde turizm noktalarından biri olarak her yıl yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. Özellikle Almanya'dan gelen yaklaşık 90 bin turist, Bodrum'un zengin kültürel mirası ve doğal güzellikleriyle çekim merkezi olmasını sağlıyor.

ARTIK BODRUM'U TERCİH EDİYOR

Ancak Avrupa'nın önde gelen tur şirketlerinden biri olan FTI'ın iflası, Bodrum'a Almanya'dan gelecek turist sayısında bir azalma öngörüsüne neden oldu. Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, bu durumu değerlendirirken, "2 Haziran'da alınan bu haber üzerine dernek olarak hızla toplandık. Otel sahipleriyle yakın temas halinde olup, müşterilerin mağdur olmaması için çaba sarf ettik." şeklinde konuştu.

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"10 HAZİRAN'DAN SONRA..."

Dengiz ayrıca, "Bu iflasın Bodrum'a 10 milyon eurodan fazla bir kayıp getireceğini tahmin ediyoruz. TÜRSAB ile birlikte çalışarak çözüm yolları arıyoruz. Almanya'daki sigorta fonuyla görüşmelerimiz devam ediyor. Eğer anlaşma sağlanırsa, 10 Haziran'dan sonra da başka seyahat acenteleri aracılığıyla turistler gelmeye devam edebilir." diye ekledi.

"YİNE DE GELMEK İSTEYENLERİN..."

Dengiz, 2024 yılında Bodrum'a Almanya'dan 90-95 bin turist bekleniyordu ancak FTI'ın iflasıyla bu rakamın düşeceğini söyledi. Ancak yine de gelmek isteyenlerin olduğunu ve alternatifler sunulacağını belirtti..

"SADECE 3 SAATLİK BİR UÇUŞLA 50'YE YAKIN ÜLKEDEN BURAYA GELİNİYOR"

Ayrıca, "Bodrum, geniş bir destinasyona sahip. Sadece 3 saatlik bir uçuşla 50'ye yakın ülkeden buraya ulaşmak mümkün. Orta Avrupa, Suudi Arabistan ve İngiltere gibi pazarlardan gelen turistlerle bu kaybı telafi edeceğimizi düşünüyoruz. Dolayısıyla büyük bir boşluk olmayacağını öngörüyoruz." dedi.

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