Arap turizmciler mıhlama yapmak için yarıştı

Turizm sezonu arefesinde, Körfez ülkelerinden seyahat acentesi sahipleri Rize'ye davet edildi.

Şehrin turizm temsilcileri ile bir araya gelen yabancı konuklara, Çay Çarşısı'ndaki bir restoranda bölgenin yöresel tatları sunuldu.

Daha sonra, Rize'nin geleneksel lezzetlerinden mıhlama yapma yarışması düzenlendi.

İki ayrı grupta toplam sekiz kişinin katıldığı yarışmayı, yine Körfez ülkelerinden gelen turizmcilerden oluşan bir jüri değerlendirdi.

En iyi mıhlamayı yapabilmek için önlüklerini giyen yarışmacılar, şeflerin rehberliğinde yarışmayı tamamladılar.

Yarışmanın sonunda, katılımcılara yöresel hediyeler takdim edildi.

İşletme sahibi Süleyman Tarakçı, "Buraya gelen konukların, geri döndüklerinde hafızalarında güzel anılar bırakabilmek için etkinlikler düzenliyoruz. Bugün de mıhlama yaparak onlara bu güzel deneyimi yaşattık. Konuklarımızın becerileri oldukça iyiydi ve yarışma çok başarılı geçti" şeklinde konuştu.