Arap yayıncı, Türklere hakaretler yağdırdı: "Türkiye'ye gitmeyin çağrısı" yaptı

Sosyal medya da on binlerce takipçisi olan Arap yayıncı, açtığı canlı yayında Türklere ve Türkiye’ye hakaretler yağdırdı. Canlı yayını bitirdikten sonra ise yayını sosyal medya hesabından paylaştı.

TÜRKİYE VE TÜRKLER AŞAĞILIK

Arap yayıncı açtığı canlı yayında “Türkiye’ye gitmeyin Türkiye ve Türkler aşağılık. Araplara saygıları yok. Ziyaret etmeyin” dedi.

Şahsın sözleri sonrası Arap sosyal medya kullanıcıları, Türklere hakaret eden Arap fenomen'e binlerce destek ve yorum geldi.

Videonun sosyal medyada paylaşılmasıyla sosyal medyanın gündemine oturdu.