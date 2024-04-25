Arapça bilmeyen Ali Erbaş'a AKP’li isimden istifa et çağrısı

Kaynak: Haber Merkezi Züleyha Öncü
Arapça bilmeyen Ali Erbaş'a AKP’li isimden istifa et çağrısı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Bağdat ziyaretinde muhabirin Arapça sorusunu anlamayıp Türkçe çeviri istemişti. Yaşananlar sonrası Ali Erbaş’a, AKP içinden istifa çağrısı geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Irak ziyaretinde beraber gittiği Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Arapça soruyu anlamayıp Türkçe’ye çevrilmesini istedi.

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Ali Erbaş, tercüme sonrası soruyu yine Türkçe cevapladı. Erbaş’ın Diyanet İşleri Başkanlığı sitesinde bulunan biyografisinde ise iyi derecede Arapça ve Fransızca bildiği yazıyordu.

Yaşananlara ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan AKP MKYK Üyesi Mücahit Birinci, Erbaş’ın istifaya davet etti.

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Birinci, söz konusu paylaşımında, öz geçmişinde Arapça biliyor ibaresi olan ve fakat Arapça bilmeyen bir Diyanet İşleri Başkanının koltuğu boşaltması gerektiği kanaatinde olduğu belirtti.

Birinci, istifa çağrısında bulunduğu paylaşımın devamında Ali Erbaş’ı neden istifaya davet ettiğini şu ifadelerle aktardı:

“İki vechi ile:

1- Özgeçmiş gerçeğe uygun değil. (Efendimiz mümin yalan söylemez buyurur)

2- İslam ve İslam fıkhı ile uğraşan, fetva makamına başkanlık eden bir şahsın Arapça bilmemesi düşünülemez. Zira Kur'an Arapçadır.”

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