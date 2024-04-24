Arapça bilmeyen Ali Erbaş’a Kur’an’ın Türkçe mealini yolladılar

Kaynak: Haber Merkezi
Arapça bilmeyen Ali Erbaş’a Kur’an’ın Türkçe mealini yolladılar
Zafer Partisi, Arapça bilmediği ortaya çıkan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a Kur’an-ı Kerim’in Türkçe Mealini gönderdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Irak ziyaretinde Erdoğan ile birlikte Bağdat’a giden Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Rudaw muhabirinin Arapça sorusunu anlamayarak Türkçe'ye çevrilmesini istedi.

Erbaş’ın Diyanet İşleri Başkanlığı sitesinde bulunan biyografisinde ise iyi derecede Arapça ve Fransızca bildiğinin yazdığı ortaya çıktı.

Yaşanan olay, Türkiye gündeminde büyük yankı uyandırırken, Zafer Partisi İstanbul İl Başkanlığı, sosyal medya hesabı X’den yaptığı paylaşımda, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a Kur’an-ı Kerim’in Türkçe mealini gönderdiklerini duyurdu.

Zafer Partisi, yaptığı paylaşıma Ümit Özdağ ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ı da etiketledi.

Zafer Partisi İstanbul İl Başkanlığı yaptığı paylaşımda, ”Arapça bilmeyen Diyanet işleri başkanı @DIBAliErbas'a okuduğunu anlaması için adresine Türkçe Kur'an-ı Kerim yolladık” ifadelerini kullandı.

zafer-1.jpg

Zafer Partisi İstanbul İl Başkanlığı, yaptığı paylaşımın altına yorum olarak, ”Özür dileriz @DIBAliErbas, Londra'daki evinizin adresinizi bilmiyorduk. İş yerinize gönderdik” ifadelerini kullanarak Erbaş’ın Londra’da bir evi olduğuna dikkat çekti.

zafer2.jpg

İlgili Haberler
Fatih Portakal Ali Erbaş’ı yerin dibine sokacak sözler sarf etti. Arapça soruya cevap veremedi
Ali Erbaş eline yazdığı duayı kopya çekerek okumuştu. Erdoğan'ın sunucusu kıkır kıkır gülmüştü
Ali Erbaş'ın iyi derecede Arapça bilmediği ortaya çıktı! CV'sinde 'İyi derece Arapça biliyor' yazıyor
Diyanet Başkanı Ali Erbaş Arapça bilmiyor mu? Arapça soru karşısında dondu kaldı, Türkçe tercüme istedi
Son Haberler
İsrail, Filistin Kızılay Derneği Merkezi’nin yakınını bombaladı Dünya
İsrail, Filistin Kızılay Derneği Merkezi’nin yakınını bombaladı
Elazığ'da torbacı operasyonu: 13 gözaltı Yerel Haberler
Elazığ'da torbacı operasyonu: 13 gözaltı
Ralf Rangnick Bayern Münih'i açıkladı Spor
Ralf Rangnick Bayern Münih'i açıkladı
Sevgilisinin boğazından bıçakladığı kadın 20 günlük yaşam mücadelesini kaybetti Gündem
Sevgilisinin boğazından bıçakladığı kadın 20 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
Avcılar'da metrobüste çıkan yangın söndürüldü Gündem
Avcılar'da metrobüste çıkan yangın söndürüldü
SOLOTÜRK'ten Şehitler Abidesi'nde nefes kesen gösteri Gündem
SOLOTÜRK'ten Şehitler Abidesi'nde nefes kesen gösteri
Beşiktaş'a Fenerbahçe derbisi öncesi müjde Spor
Beşiktaş'a Fenerbahçe derbisi öncesi müjde