Arapça bilmeyen Ali Erbaş’a Kur’an’ın Türkçe mealini yolladılar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Irak ziyaretinde Erdoğan ile birlikte Bağdat’a giden Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Rudaw muhabirinin Arapça sorusunu anlamayarak Türkçe'ye çevrilmesini istedi.

Erbaş’ın Diyanet İşleri Başkanlığı sitesinde bulunan biyografisinde ise iyi derecede Arapça ve Fransızca bildiğinin yazdığı ortaya çıktı.

Yaşanan olay, Türkiye gündeminde büyük yankı uyandırırken, Zafer Partisi İstanbul İl Başkanlığı, sosyal medya hesabı X’den yaptığı paylaşımda, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a Kur’an-ı Kerim’in Türkçe mealini gönderdiklerini duyurdu.

Zafer Partisi, yaptığı paylaşıma Ümit Özdağ ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ı da etiketledi.

Zafer Partisi İstanbul İl Başkanlığı yaptığı paylaşımda, ”Arapça bilmeyen Diyanet işleri başkanı @DIBAliErbas'a okuduğunu anlaması için adresine Türkçe Kur'an-ı Kerim yolladık” ifadelerini kullandı.

Zafer Partisi İstanbul İl Başkanlığı, yaptığı paylaşımın altına yorum olarak, ”Özür dileriz @DIBAliErbas, Londra'daki evinizin adresinizi bilmiyorduk. İş yerinize gönderdik” ifadelerini kullanarak Erbaş’ın Londra’da bir evi olduğuna dikkat çekti.