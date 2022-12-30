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Ronaldo imzayı attı. Araplar yazdı

Yılan hikayesine dönen Ronaldo'nun transferinde Suudi Arabistan basınından çarpıcı bir iddia geldi.

Haber Giriş: 30 Aralık 2022 Cuma - 21:52
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Araplar yazdı. Ronaldo imzayı attı

Ronaldo imzayı attı. Araplar yazdı
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Suudi basını, yıldız futbolcuyu manşetlerine taşıdı. Portekizli süper yıldız Cristiano Ronaldo'nun Suudi Arabistan takımı Al-Nassr'a transferinin tamamlandığı iddia edildi.
Adı sık sık Al-Nassr kulübü ile anılan Portekizli yıldızın, sonunda imzayı attığı iddia edildi. Suudi Arabistan merkezli Al Riyadh'ın haberine göre; süper golcü 2 yıl için 200 milyon Euro alacak.

Lyon ve Roma'nın eski teknik direktörü Rudi Garcia'nın teknik direktörlüğünü yaptığı Al-Nassr, Suudi Arabistan Pro League'inde on maç sonunda ikinci sırada bulunuyor.

Al Nasrr'da Arsenal'in eski kalecisi David Ospina'nın yanısıra Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar ve Brazilyalı Anderson Talisca da forma giyiyor.


 

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