Arapları almak için Türkleri taksiden attı. İstanbul’un taksi krizi katlanarak büyüyor

Bakırköy'de Arap turistleri almak için, araçta bulunan Türk yolcuları indirmek isteyen ve yolcular inmeyince bağıran taksici, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

KAYNAK: DHA
Arapları almak için Türkleri taksiden attı. İstanbul’un taksi krizi katlanarak büyüyor

Olay, Çarşamba günü İstanbul Bakırköy Yeşilköy Mahallesi Halkalı Caddesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinin önünde meydana geldi. Taksiye binen Türk yolcuları indirerek turistleri almak isteyen taksici ile Türk yolcular arasındaki tartışma bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. İddiaya göre, taksici aldığı 3 Türk yolcunun gideceği yeri beğenmedi.

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'ALIN TAKSİYİ GİDİN' DİYE BAĞIRDI TÜRKLERİ ARAÇTAN İNDİRDİ

Cadde üzerinde turist yolcuları gören taksici araçta bulunan Türk yolcuları indirmek istedi. Kadınların kabul etmemesi üzerine ise 'Alın taksiyi gidin' diyerek tepki gösterdi. Görüntülerde bir süre taksici ile tartışan kadınlar araçtan indi. Turistleri alan taksici ise yoluna devam etti.

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TAKSİCİYE 4 BİN 64 LİRA CEZA

Görüntülerin medyaya yansımasının ardından Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. M.E. olduğu belirlenen taksi şoförü gözaltına alındı. M.E.'nin çalışma ruhsatının kapalı olduğu belirlenirken, 4 bin 64 lira ceza yazıldı. M.E.'nin kullandığı taksi de 10 gün trafikten men edildi.

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