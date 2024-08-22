Arapları sevmemek kafirliktir. Cübbeli el yükseltti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Arapları sevmemek kafirliktir. Cübbeli el yükseltti

Cübbeli Ahmet Hoca lakabıyla bilinen Ahmet Mahmut Ünlü,‘“Araplar faziletli bir millettir. Arapları sevmek imandır, sevmemek kafirliktir” ifadelerini kullandı.

Kamuoyunda ‘Cübbeli Ahmet Hoca’ olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, yaptığı sohbette Arap milleti ile ilgili ‘hadis’ olduğunu iddia ederek skandal açıklamalarda bulundu.

İsmailağa Cemaatine ait Lalegül TV’de konuşan Cübbeli Ahmet, Arapların faziletli bir millet olduğunu, Arapları sevmenin iman olduğunu, Arapları sevmeyenlerin ise kafir olduğunu iddia etti.

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Cübbeli Ahmet yaptığı konuşmada, “Araplar faziletli bir millettir ya. Arabı sevmek imandır, sevmemek kafirliktir” ifadelerini kullandı.

Cübbeli Ahmet bu sözlerinin ‘hadis’ olduğunu ve kaynaklarda yer aldığını iddia etti.

Konuşmanın sosyal medyada gündem olmasından sonra aralarında ilahiyatçıların da olduğu birçok kişi ‘Cübbeli Ahmet’e tepki gösterdi. İlahiyatçı Cemil Kılıç Cübbeli’nin söylediği hadislerin uydurma olduğunu, gerçek olmadığını söyledi.

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