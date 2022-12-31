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İngilizlerin yayın organı Araplaştırılan Türkiye'yi Arap ülkesi olarak haritaladı

Independent Türkçe’de yer alan bir haberdeki görsel büyük tartışmalara neden oldu. Yazının görselinde Türkiye’nin Arap ülkesi gibi gösterilmeye çalışılması sosyal medyada tepkiyle karşılandı.

Haber Giriş: 31 Aralık 2022 Cumartesi - 12:02
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Araplaştırılan Türkiye'yi Arap ülkesi olarak haritaladı

İngilizlerin yayın organı Araplaştırılan Türkiye'yi Arap ülkesi olarak haritaladı
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Independent Türkçe'de, Ürdün eski Enformasyon, Kültür ve Devlet Bakanı Salih Kallab'ın imzasını taşıyan, "Arap Medeniyeti Yolculuğu ve Arapların Tarihi Armağanları" başlıklı bir makale yayınlandı.

Arapların Osmanlı öncesi “dünyanın her yerindeki en büyük güç” olduğu iddia edilen yazıda, bir harita ayıbı yapıldı. Türkiye ve İran, “Arap ülkesi” olarak gösterildi.

Yazıda, Avrupa’nın 15. ve 16. yüzyıllarda başlayan yükselişinin “Araplar sayesinde gerçekleştiği”, Arapların dünya kültürüne çok büyük katkılar sağlayan “büyük bir millet olduğu” ve İspanya’nın “Medeni Araplar bilim öğrettiği için büyük bir devlet haline geldiği” öne sürüldü.

Aşırı Arap milliyetçiliği ifadeleri yer alan makale, özellikle harita ayıbı sebebiyle sosyal medyada tepki çekti.

 

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misafir
31.12.2022 12:49
tam isabet. arap ülkelerinden ne farkımız kaldı. hak, hukuk, demokrasi rafa kalktı.  
 
vatandaş
31.12.2022 12:44
yalandeğil 5 yıl sonra türkler olarak azınlık kalıcaz !!!!  
 
Arap değiliz
31.12.2022 12:14
Bizi bu hallere düşürenler sonuçtan memnun mu?  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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