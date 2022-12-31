İngilizlerin yayın organı Araplaştırılan Türkiye'yi Arap ülkesi olarak haritaladı

Independent Türkçe'de, Ürdün eski Enformasyon, Kültür ve Devlet Bakanı Salih Kallab'ın imzasını taşıyan, "Arap Medeniyeti Yolculuğu ve Arapların Tarihi Armağanları" başlıklı bir makale yayınlandı.

Arapların Osmanlı öncesi “dünyanın her yerindeki en büyük güç” olduğu iddia edilen yazıda, bir harita ayıbı yapıldı. Türkiye ve İran, “Arap ülkesi” olarak gösterildi.

Yazıda, Avrupa’nın 15. ve 16. yüzyıllarda başlayan yükselişinin “Araplar sayesinde gerçekleştiği”, Arapların dünya kültürüne çok büyük katkılar sağlayan “büyük bir millet olduğu” ve İspanya’nın “Medeni Araplar bilim öğrettiği için büyük bir devlet haline geldiği” öne sürüldü.

Aşırı Arap milliyetçiliği ifadeleri yer alan makale, özellikle harita ayıbı sebebiyle sosyal medyada tepki çekti.