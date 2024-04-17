Aras Bulut İynemli kalbini genç oyuncuya kaptırdı. 7 yıllık sevgilisini çabuk unuttu

Yer aldığı İçerde ve Çukur gibi ünlü dizilerle adından çokça söz ettiren 33 yaşındaki ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli, Maral adlı dizinin setinde tanıştığı oyuncu Bige Önal’la olan 7 yıllık ilişkisini noktalamıştı.

İynemli, şimdi de kalbini Gaddar’ın genç oyuncusu Buse Meral’e kaptırdı.

24 yaşındaki genç oyuncu Buse Meral ve Aras Bulut İynemli sosyal medya hesaplarından da birbirlerini takip etmeye başladılar.

BUSE MERAL KİMDİR?

Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro bölümünden mezun oldu.



Uraz Kaygılaroğlu'yla birlikte komedi dizisi Egenin Hamsisi'nde oynadı. Burak Tozkoparan'la birlikte dönem dizisi Destan ve Tek Yürek'te kamera karşısına geçti. Uyanış: Büyük Selçuklu adlı tarihi dizide rol aldı. Bizim Hikaye, Gülperi ve Eski Aşkım dizilerinde konuk oyuncu olarak yer aldı.



Baba dizisinin ikinci sezonunda başrol oynadı. Elimi Bırakma'dan rol arkadaşı olan Emre Bey'le birlikte Vermem Seni Ellere'de rol aldı. Gaddar'dan önceki son projesi ise Aşka Düşman adlı dizi oldu.