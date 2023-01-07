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  • Bige Önal Aras Bulut İynemli ayrılığının ardından konuştu. 7 yıllık aşk bitti

Bige Önal Aras Bulut İynemli ayrılığının ardından konuştu. 7 yıllık aşk bitti

Ünlü oyuncu Bige Önal ile Aras Bulut İynemli, evlenmeleri beklenirken ani bir kararla ayrılmıştı. Önal, eski sevgilisiyle ilgili sessizliğini ilk kez bozdu.

Haber Giriş: 7 Ocak 2023 Cumartesi - 13:27
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Aras Bulut İynemli'den ayrılan Bige Önal'dan açıklama! "Hassas bir dönemdeyiz"

Bige Önal Aras Bulut İynemli ayrılığının ardından konuştu. 7 yıllık aşk bitti
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Oyuncu Aras Bulut İynemli ile 7 yıllık ilişkileri sona eren Bige Önal, önceki gün Etiler’de objektiflere yansıdı.

Arkadaşlarıyla yemek yediğini söyleyen Önal "İş görüşmesine gidiyorum. Dizi olacak. Senaryoyu okudum, içime sindi ama net bir şey söylemeyeyim” dedi.

"2022 nasıl geçti sizin için? sorusunu "Kapandı gitti” şeklinde cevaplayan Bige Önal, meslektaşı Aras Bulut İynemli’yle ikinci kez ayrıldıkları hatırlatılınca, "Ayrıldık. Hassas bir dönem herkes için. Sizde saygı duyarsanız çok sevinirim” diye konuştu. 
 

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