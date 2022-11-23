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Diş sağlığınız böyleyse vaz halinize

Ağız ve diş sağlığının bozulması halinde oluşabilecek problemler hakkında The Journal of the American Geriatrics Society'de yayımlanan yeni bir araştırmaya göre, diş sağlığı iyi olmayan kişilerin yaşamlarının ilerleyen dönemlerinde Alzheimer hastalığına yakalanma oranı yüzde 21 daha fazla görülüyor. 

Haber Giriş: 23 Kasım 2022 Çarşamba - 16:52
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Araştırma: Diş sağlığı kötü olanların Alzheimer'a yakalanma oranı daha yüksek 

Diş sağlığınız böyleyse vaz halinize
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Alzheimer Derneği'ne göre, hafıza sorunları demansın yaygın erken ve en sık karşılaşılan belirtisidir ancak demans, insanların davranma, düşünme, algılama, konuşma, hissetme biçimlerini de etkileyebilir. En sık 65 yaş üstü kişilerde görülen Alzheimer hastalığı ve diğer demans türlerine yakalanma riski yaşla birlikte artıyor. Hastalığın, 65 yaşın üzerindeki her 14 kişiden birini ve 80 yaşın üzerindeki her 6 kişiden birini etkilediği ön görüldü.

Konuya ilişkin Nöroloji Uzmanı Uzm. Dr. Oğuzhan Onultan ise “Klinik açıdan bulgularımız, risk altındaki bireylerde erken teşhisin net yollarını ve bilişsel bozulmayı önlemek için en etkili önlemleri belirtmekte mevcut kanıtlar henüz yeterli olmasa da demansı önleme bağlamında periyodontal sağlığın izlenmesinin ve yönetiminin önemini vurgulamaktadır. Alzheimer hastalığın tedavisi bulunmamakla birlikte, erken teşhis, hastaların semptomlarını yönetmek için yardım ve desteğe erişmelerini ve geleceklerini planlamalarını sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.  

“DİŞ KAYBI DEMANS RİSKİNİ ARTIRIYOR”

The Journal of the American Geriatrics Society'de yayımlanan yeni bir araştırmaya göre, diş sağlığı iyi olmayan ve dişlerini kaybeden kişilerin yaşamlarının ilerleyen dönemlerinde Alzheimer hastalığına yakalanma olasılığı yüzde 21 daha fazla. Dünyanın çeşitli yerlerindeki 47 çalışmayı analiz eden ve ağız sağlığı iyi olmayan kişilerde demans gelişme olasılığının da yüzde 23 daha yüksek olduğu sonucuna varan araştırmacılar, çalışmada diş kaybının hem demans hem de bilişsel bozulma riskini önemli ölçüde artırdığını saptarken düzenli diş fırçalamayla diş hekimi ziyaretlerinin önemini vurguladılar.  

Diş Hekimi Dr. Can Gökkurt, periyodontitin, dişi destekleyen dokuların iltihabı olduğunu ve ciddi vakalarda diş kaybına yol açtığını belirterek, “Bu, dünyadaki yetişkin nüfusunun yaklaşık yüzde 10 ila 15'ini etkilediğini ve incelemenin bulgularının, periyodontal (periodontitis, diş kaybı, derin periodontal cepler veya alveolar kemik kaybı ile kendini gösterir)   ve bilişsel sağlık arasındaki ilişkide birden fazla mekanizmanın bulunduğunu gösterebileceğini ve oral problemler ile ilgili şikayetlerin oluşmasını beklemeden senede en az iki ağız ve diş muayenesi olunması oluşabilecek çeşitli problemlerin henüz başlangıç aşamasındayken tespit edilmesini sağlar” ifadelerini kullandı. 

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