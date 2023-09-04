Araya giren karısını tabancayla öldürdü. Yol verme tartışması kanlı bitti

Ankara'da C.D., trafikte 'yol verme' nedeniyle kavga ettiği kişilere tabancayla ateş ederken, kazara kendisine engel olmak için araya giren eşi K.D.'yi göğsünden vurarak ölümüne neden oldu.

KAYNAK: İHA
Araya giren karısını tabancayla öldürdü. Yol verme tartışması kanlı bitti

İHA ve DHA'nın haberlerine göre, dlay, saat 17.15 sıralarında Yenimahalle ilçesinde meydana geldi. C.D., trafikte seyir halindeyken 'yol verme' nedeniyle bir araç sürücüsüyle tartıştı.

Park ettikleri araçlarından inen taraflar kavga etti. Ardından aracından ruhsatlı tabancasını alan C.D., karşı tarafa ateş açarken eşi K.D. engel olmaya çalıştı.

Bu sırada kurşunlardan biri eşi K.D.'nin göğsüne isabet etti. Yaralı kadın ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazara eşi tarafından vurulan K.D., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Şüpheli C.D. ise ruhsatlı tabancasıyla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

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