Araya girmek deyimi ne anlama geliyor?

Kaynak: Haber Merkezi
Araya girmek deyimi ne anlama geliyor?
Araya girmek deyimi ne anlama gelir? Araya girmek deyimiyle ne anlatılmak istenir? İşte yanıtı...

Araya girmek deyimiyle asıl anlatmak istenen şey; İki kişinin arasındaki bir işe ya da bir şeye karışmak, araları bozuk olan kişileri uzlaştırmaya çalışmak anlamında kullanılan bir deyimdir.

Yapılmakta olan bir işin yapılmasını geciktirmek, işi zora sokmak anlamını taşır.

Bir vesile ile bir işe karışmak, bir konuya kişinin isteği doğrultusunda müdahil olması anlamlarında kullanılan bir deyim olarak karşımıza çıkar.

ARAYA GİRMEK DEYİMİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Araya beklenmedik işler girdi bir türlü görüşemedik seninle."

"Araya Kadir girmese, birbirimizi parçalayacaktık."

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