Arazi anlaşmazlığında kan aktı: 2 ölü

Sivas’ın Kangal ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle baba ve oğlu av tüfeğiyle vurularak öldürüldü.

KAYNAK: İHA
Arazi anlaşmazlığında kan aktı: 2 ölü

Edinilen bilgilere göre olay ilçeye bağlı Topardıç köyü Kuşburnu mevkiinde meydana geldi.

Arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan A.K. (62), önce seyir halindeki traktör içerisinde bulunan yeğeni Hüseyin Ercan'a, ardından yaklaşık 500 metre mesafedeki tarlada traktörle seyir halinde olan eniştesi Ali Rıza Ercan’a (75) av tüfeğiyle ateş açtı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, baba Ali Rıza Ercan ve oğlu Hüseyin Ercan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından cenazeler Kangal Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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