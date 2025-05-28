Arazi kavgası çatışmaya dönüştü! 2 ölü, 5 yaralı

Kaynak: İHA

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesine bağlı Haydarahmet Mahallesi’nde amca çocukları arasında çıkan arazi anlaşmazlığı, silahlı kavgaya dönüştü.

Edinilen bilgilere göre, kısa süre önce Gaziantep’ten köyüne döndüğü öğrenilen 24 yaşındaki Mehmet Bulut ile amca çocukları arasında başlayan tartışma, büyüyerek taş, bıçak ve silahların kullanıldığı şiddetli bir çatışmaya evrildi.

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YEDİ KİŞİ YARALANDI, İKİSİ HAYATINI KAYBETTİ

Kavgada Mehmet Bulut (24), İ.B. (27), M.B., Ali Bulut, Y.B., B.B. ve Hüseyin Ş. çeşitli şekillerde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Birecik ve Suruç Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Mehmet Bulut ve Ali Bulut, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Diğer yaralıların tedavileri sürüyor.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Olayın ardından hastane çevresinde ve kavganın yaşandığı mahallede jandarma tarafından geniş güvenlik önlemleri alındı. Kavgaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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