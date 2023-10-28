Arazi kavgasında yeğenini tüfekle vurarak öldürdü

Malatya’nın Pütürge ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada amcası tarafından tüfekle vurulan şahıs hayatını kaybetti.

KAYNAK: İHA
Arazi kavgasında yeğenini tüfekle vurarak öldürdü

Olay, sabah saatlerinde Pütürge ilçesine bağlı Pazarcık Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Köribrahim mezrası mevkiinde ikamet eden Çetin G. ile amcası C.G. arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmada C.G. yeğeni Çetin G.’ye tüfekle ateş açtı. Açılan ateş sonucu Çetin G. kanlar içerisinde yere yığılırken ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolden Çetin G.’nin hayatını kaybettiğini belirlerken, amcası suç aletiyle birlikte gözaltına alındı. Çetin G.’nin cenazesinin Adli Tıp Kurumuna kaldırıldığı olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

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