Arazi tartışmasında akrabasını vuran şahıs tutuklandı

Olay, 3 gün önce merkeze bağlı Lale köyünde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, İ.Ü. aralarında arazi meselesi yüzünden husumet olduğu ileri sürülen akrabası A.Ü. ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle İ.Ü., yanında getirdiği tabancayla A.Ü.’yü sağ bacağından vurdu. A.Ü. yaralanırken, şüpheli İ.Ü. olay yerinden kaçtı. İhbar sonrası olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralı şahıs olay yerine gelen ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Olaydan sonra kaçan İ.Ü. ise, jandarma ekiplerince saldırıda kullandığı tabancayla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen İ.Ü., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

